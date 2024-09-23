بعد التصالح.. تنازل أسرتي ضحايا حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عن القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تنازلت ورثة المجني عليها والمصابة في واقعة حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عن الحق المدني.

وقرر أسر الضحيتين التصالح مع الفنان، بعد التنازل.

وتعقد محكمة جنح الشيخ زايد، أولي جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة قتل الخطأ سيدة ودهس أخرى في الشيخ زايد.

وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان عباس أبوالحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي، ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.

ووجهت له النيابة تهمتي القتل عن طريق الخطأ، والإصابة الخطأ، حيث أخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل الفنان عباس أبو الحسن إلى سرايا نيابة الشيخ زايد، عقب الانتهاء من سماع أقواله بشأن الحادث، كما واجهت النيابة الفنان بأقوال المصابة