"ليه سبتونا 6 أيام لحين ظهور سبب إصابات أسوان؟".. وزير الصحة يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على التساؤلات المتعلقة بأسباب تأخر إعلان نتائج تحاليل عينات المصابين بنزلات معوية في أسوان لنحو 6 أيام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وقال وزير الصحة: "البعض سأل ليه سبتونا 6 أيام؟.. نحن نقوم بإجراء تسلسل جيني لسلالات بكتيريا الإيكولاي، ومزرعة للعينات حتى نخرج بمعلومة علمية موثقة عن هذه البكتيريا".

وأوضح "عبدالغفار" أن الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، يقف ورائها إصابة الحالات ببكتيريا "الإيكولاي".

وأشار إلى أن دخول بعض المصابين بالنزلات المعوية إلى الرعاية المركزة، يعود إلى فقدان السوائل في الجسم لفترة طويلة، ما يؤدي إلى جفاف، والذي له أضرار تؤثر على المؤشرات الحيوية في الجسم ومنها الكلى.

وقال الوزير: "في الطبيعي أن تكون حالات إسهال وقيء ولكن في بعض السلالات المتحورة هناك خطورة".

وأوضح "عبدالغفار" أن تلك المجموعة من الميكروبات تنقل عن طريق المياه الملوث بالبراز أو الطعام الملوث وهي مجموعة من البتكيريا السلبية التي تسبب عدوى في الجهاز الهضمي والمسالك البولية وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء.