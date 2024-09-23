"مستريحين العقارات".. سقوط زوجين في قبضة مباحث الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالغربية، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم.

كان قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، تلقى بلاغًا من 9 أشخاص، بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم)، بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.