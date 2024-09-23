النجار ينتقد تحديد سعر بنجر وقصب السكر: لماذا يلاحقنا نظام سابق انتهى عالميًّا؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: محمود بكار

قال الدكتور سمير النجار، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجهاز القومي لسلامة الغذاء يقوم بمجهود جيد، ويوجد توافق بين الجهاز ومصدري الحاصلات الزراعية، ويجب أن يكون هناك اجتماع دوري كل شهر أو اثنين مع مجلس تصدير الحاصلات الزراعية.

وتساءل النجار، خلال الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، التي يديرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت"، بشأن نجاح لجنة الزراعة في مجلس النواب بزيادة سعر بنجر السكر وقصب السكر، قائلاً: لماذا تم التدخل وتحديد أسعار السلع وعدم تركها للعرض والطلب؟ لماذا يلاحقنا نظام سابق انتهى عالميًّا؟!

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ما سبق هو التحديات حينما تكون في انعدام حرية، ولا يمكن أن تنجح الصادرات وغيرها في سوق لا توجد بها حرية، ويجب جعل المنافسة حرة، للارتقاء بالبلاد.

ورد هشام الحصري بأن هذا الحديث محل اعتبار، وأثناء مناقشة المضمون سيكون الدكتور سمير النجار موجودًا في مناقشة هذا الموضوع للاستفادة من خبرته.

وقال الحصري: إن هناك بعض القيود المفروضة على بعض المحاصيل الشرهة في استخدام المياه فقط؛ مثل الأرز والموز، وهناك حرية مطلقة في زراعة باقي المحاصيل.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: تدخلنا في زيادة سعر السكر والبنجر من أجل المزارع البسيط، حيث تمت زيادة تكاليف الإنتاج سواء من ناحية العمالة أو إيجار الأرض والأسمدة والمبيدات على المزارع في الصعيد، مما أدى إلى زيادة الإنتاج؛ خصوصًا أن كل مصانع السكر حكومية في ما يتعلق بالسكر، وإذا لم تتم الزيادة فإن المزارع سيتوقف على الزراعة، وسيؤدي ذلك إلى خلل مجتمعي في هذا المجال، وذلك دفاعًا عن المزارع المصري البسيط.

وتابع الحصري: في ما يتعلق بالبنجر، تم بيعه من الفلاح على 1700 جنيه، ومن جهات أخرى تم شراؤه بـ2700 جنيه، وأتكلم بصراحة مطلقة، يجب هنا تقريب هذه الفجوة.