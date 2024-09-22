"اشتروا عقارات وسيارات فارهة".. ضبط عناصر إجرامية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط 4 أشخاص بمحافظة الجيزة، في ارتكاب جرائم غسـل حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، بتعاملات 70 مليون جنيه.

مباشرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد 4 عناصر إجرامية -لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة- لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.

كما اتضح محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.