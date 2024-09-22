عصابة تقليد العملة الأجنبية سقطت في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص في المنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عملات أجنبية مقلدة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنيا، قيام 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات أجنبية مقلدة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عملات أجنبية مقلدة والأدوات المستخدمة وهي جهاز لاب توب طابعة ألوان أوراق تصوير بيضاء وسلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم تقليد العملات وترويجها.