في 4 محافظات.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح بقبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، وسوهاج، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت هذه الحملات عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 23 قضية سلاح ناري، منها 11 بندقية آلية و14 بندقية خرطوش و2 طبنجة و27 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 23 متهماً، و9 منهم لديهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 5.18 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و1.09 كيلو جرام من مخدر الشابو، و1.25 كيلو جرام من مخدر الهيروين، بحوزة 7 متهمين، 4 منهم لديهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 313 حكماً قضائياً متنوعاً.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة؛ حيث تم ضبط 7.2 كيلو جرام من مخدر الحشيش و2 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدري البودر والشابو بحوزة 3 متهمين أحدهم لديه معلومات جنائية، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، و2 فرد محلي وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم تنفيذ 801 حكماً قضائياً متنوعاً.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية؛ حيث تم ضبط 7.35 كيلو جرام من مخدر الحشيش و28 كيلو جرام من مخدر البانجو و6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.

مديرية أمن سوهاج

تم ضبط 15 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 3 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش و4 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 14 متهماً، 3 منهم لديهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة؛ حيث تم ضبط 2.45 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين أحدهم لديه معلومات جنائية كما تم تنفيذ 241 حكماً قضائياً متنوعاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.