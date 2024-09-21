بينها 37 ألف طن طماطم.. 6.4 مليون طن صادرات زراعية منذ يناير 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى 18 سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير، وفق بيان الوزارة اليوم، إلى تجاوز الصادرات الزراعية 6.4 مليون طن، بزيادة أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار التقرير، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و201 ألف و620 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 965 ألفًا و796 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 261 ألفًا و580 طنًا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الرابع بإجمالي 192 ألفًا و925 طنًا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 175 ألفًا و61 طنًا، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 121 ألفًا و194 طنًا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 75 ألفًا و937 طنًا.

بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 39 ألفًا و280 طنًا، والطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفًا و137 طنًا، والثوم في المركز العاشر الثوم بإجمالي 23 ألفًا و401 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفًا و295 طنًا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11 ألفًا و308 أطنان.