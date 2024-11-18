ارتفاع أسعار الذهب إلى 2571.11 دولارا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدت من هذا التعافي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2571.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2575.70 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 30.39 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 944.57 دولارا، كما زاد البلاديوم 1.7 % إلى 966.66 دولارا.

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