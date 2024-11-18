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مع إعصار "مان يي".. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "باتانيس" في الفلبين.
وأوضح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 66 كيلومترًا من مدينة "باسكو" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 160 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

إعصار مان يي

يأتي ذلك مع ضرب الإعصار "مان يي" للفلبين، والذي تسبب في ارتفاع المد والجزر وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى ملاجئ أمس الأحد.
وأمرت السلطات الفلبينية السبت، بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وإلغاء الرحلات الجوية لمدة يومين، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية من هبوب رياح شديدة وعواصف قد تهدد الحياة.
وأوضحت مصادر إعلامية محلية، أن السلطات الفلبينية أمرت جميع السفن بالعودة إلى الشاطئ والسكان في المجتمعات الساحلية بمغادرة منازلهم اليوم مع اقتراب الإعصار العملاق "بيبيتو" الاسم الدولي (مان يي) من الدولة الأرخبيلية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشتد قبل أن يصل إلى اليابسة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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