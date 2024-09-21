غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1471 مخالفة تليفون أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 27876 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1706 مخالفة السير بدون تراخيص، و35 دراجة نارية مخالفة، و8811 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و1471 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.