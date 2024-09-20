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الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين بأعراض الجهاز الهضمي في أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحالات المصابة بأعراض الغثيان وأعراض الجهاز الهضمي في محافظة أسوان، قائلًا: "هناك تحسن في الحالات المصابة بأعراض الجهاز الهضمي؛ نتيجة لجهود وزارة الصحة في التعامل مع هذه الحالات".

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه كل الأجهزة المعنية بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، للوصول إلى المسبب الأساسي لهذه الأعراض، والتعامل مع المرضى بشكل مناسب لتقديم الخدمة العلاجية.

وقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بأعراض الجهاز الهضمي، عن طريق غسل الأيدي قبل وبعد الأكل، طهي الطعام جيدًا، غسل الفواكه والخضراوات والحرص على نظافة المأكولات، عدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين، الحصول على الطعام من مصادر آمنة.

وتابع: "لازال الفريق المركزي يعمل بشكل دقيق وعلمي للوصول إلى الأسباب الرئيسة لانتشار هذه الأعراض في الأيام الماضية، ولا يوجد تغيرات مكروبيولوجية في مياه الشرب بأسوان، والمؤشرات الأولية لفحص العينات تؤكد عدم وجود تغيرات مرتبطة بوجود أي باكتيريا معينة في المياه أو في عينات الأطعمة التي تم أخذها من الباعة الجائلين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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