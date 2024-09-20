بعد استغاثته.. "المتحدة" توقع عقدا مع أحمد عزمي: عمل فني كبير في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توقيع عقدا مع الفنان أحمد عزمي بشأن عملي فني كبير يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للشركة عبر"فيسبوك" صورة يظهر فيها عمر الفقي الرئيس التنفيذي للشركة مع أحمد عزمي أثناء توقيع العقد.

كان أحمد عزمي وجه رسالة أول أمس إلى زملائه من نجوم الفن، والمسؤولين في الشركة المتحدة، مع دخول عام جديد في حياته.

وكتب الفنان أحمد عزمي، عبر صفحته في موقع فيسبوكن: "صباح الخير، ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل، وأتمنى أن يتيح لي السادة المسئولين عن (الشركة المتحدة)، فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة ..تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم (الأبواب المغلقة)، (المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل (الجماعة) ..أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة)، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد)"