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رئيس الوزراء يتفقد غدا 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:55 م

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح الأربعاء الماضى، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو"(Beko) ، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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