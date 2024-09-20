شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد غدا 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح الأربعاء الماضى، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو"(Beko) ، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.