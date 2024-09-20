متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن استبدال الدعم العيني بالنقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في الدعم.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أوضح الحمصاني، إن تعقيدات أنظمة الدعم الحالية تتطلب مراجعة وإعادة تقييم جادة.

كشف متحدث الوزراء إلى أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي مطروح أمام الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن المقترح يتمحور حول تحويل المساعدات المقدمة للأفراد مباشرةً إلى أموال نقدية، والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأساس وراء هذا النهج هو تحسين كفاءة وفعالية توزيع الدعم، مع تخفيف الضغط على الموارد المالية للحكومة.

وأشار الحمصاني إلى أن استبدال الدعم العيني بالنقدي قد يترتب عليه بعض العبء المالي على المواطنين، ولكنه طمأن بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تدابير حماية اجتماعية داعمة للتخفيف من أي صعوبات محتملة.