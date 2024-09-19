حساني بشير يكشف كواليس منشور "الموت" المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أثار منشور مؤثر للإعلامي حساني بشير على فيسبوك جدلًا واسع النطاق مؤخرًا.

في منشوره، أعرب حساني بشير عن خوفه الشديد من الموت، خاصةً بالنظر لوضعه كأب أعزب لأربعة أطفال.

خلال ظهوره في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة أون، كشف البشير أن تحفزه يرجع أساسًا إلى دوره كأب وحيد لأطفاله الأربعة، ثلاث بنات وولد.

أضاف "نحن أبناء الجنوب نحب أطفالنا، وخاصة الإناث، وبما أنني أعيش بعيدًا عن جذوري في الصعيد، فأنا بلا دعم عائلي قريب، إذا حدثت لي حادثة، فمن سيأخذ الرعاية من أطفالي، ناهيك عن دفني؟"

وتابع: "منذ 8 سنوات وأنا أرعى أطفالي رعاية كاملة بمفردي.. حدث أمر ما فذهبت والدتهم إلى أسوان منذ عام 2017، وأصبحت أنا لهم الأم والأب معاً، وأخاف عليهم للغاية".

قال بشير: "أنا من عائلة متواضعة ولقد بنيت مسيرتي المهنية من الصفر، دون أي علاقات، ونتيجةً لذلك، أتوتر بشدة عندما أفكر في إمكانية فقدان وظيفتي، لأنه سيعني نهاية كل شيء".