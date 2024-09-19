الموارد موجودة.. رئيس الوزراء يكشف سبب تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض التقارير التي تشكك في قدرة مصر على إنتاج الغاز، وهذا الأمر غير صحيح.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الغاز موجود وبكميات أكبر، والأزمة تكمن في إعادة الشريك الأجنبي للاستثمار مرة أخرى، وهو ما قامت به وزارة البترول ونجحت فيه من خلال اتفاقيات ثنائية.

وأضاف "مدبولي": ستعود كل إنتاجية حقول الغاز المصرية تدريجيا خلال الفترة المقبلة، ونستهدف عودتها قبل الصيف المقبل، إذ يوفر لفاتورة الاستيراد رقمًا ليس بالقليل.

وتابع: جرى توقيع عدد من الاتفاقيات لزيادة الطاقات المتجددة مع مختلف الشركات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تضخ مشروعات كبيرة حتى عام 2028 و2029 وليس الصيف المقبل.

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