رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن عودة قطع الكهرباء مع انتهاء الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: الدولة عمدت خلال الفترة الماضية على تدبير احتياجاتها من المازوت ومنتجات الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات مؤكدا على أن التيار الكهربي لن ينقطع من جديد ولا عودة خطة تخفيف الأحمال.

وأوضح رئيس الوزراء، أن تكلفة احتياجاتنا من التيار الكهربي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تخطت 2.5 مليار دولار.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للبدء في عمل مشروعات تتعلق بتوفير الكهرباء خلال الصيف المقبل بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وتطرق مدبولي للحديث عن الربط الكهربي بين مصر والسعودية، قائلا: نعمل خلال الفترة الحالية على انجاز الربط الكهربائي مع المملكة كمشروع مشترك توفير في احتياجات كلا البلدين خلال فترات الذروة.

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