"خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

اتهمت مديرة شركة دعاية وإعلان، نجل الفنان محمد رمضان، بالاعتداء على ابنها ما تسبب في إصابته بكدمات، أثناء تواجدهما في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، وحررت محضرا ضده.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغاً من "ر. ع."، مديرة شركة، تفيد بأن نجلها، عمر، تعرض للاعتداء من قبل نجل محمد رمضان خلال تواجدهما في نادي "ن. ج." وذكرت المديرة في بلاغها أن ابنها كان يلعب كالمعتاد في النادي، ونشب خلاف كلامي بينه وبين نجل رمضان، وتطور الأمر لاعتداء الأخير عليه بالضرب ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه. وفق روايتها.

وعندما حضرت الأم إلى النادي، اكتشفت أن نجل الفنان محمد رمضان غادر النادي بصحبة مرافقين، فبادرت بتحرير المحضر.

وتجري النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في الحادث، حيث تم استدعاء الأم للاستماع إلى أقوالها، كما طلبت النيابة سماع أقوال الطفل المتضرر وتحديد مدى صحة الإصابات من خلال تقرير طبي.