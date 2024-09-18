شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن نسب طباعة الكتب المدرسية استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة طباعة الكتب للمرحلة الابتدائية 91% ورياض الأطفال 100%، والمرحلة الإعدادية 87%.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه بالنسبة لوجود آلية تجبر أولياء الأمور على الحضور بالمدارس لطلاب الشهادات العامة، هناك تغيير للقانون وسيتم عرضه على مجلس النواب.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.