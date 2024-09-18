أرسل لأجنبية صور ورسائل خادشة.. حبس سائق متهم بالتحرش بفتاة في قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة، حبس عامل توصيل طلبات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات في القاهرة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة "تحمل جنسية دولة إحدى الدول"، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية، لقيامه عقب انصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق (واتس آب)، تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.