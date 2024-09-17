شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العربى للمياه يستعرض معوقات تمويل مشروعات التكييف مع التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المنتدي العربي السادس للمياه المنعقد حالياً فى أبوظبي خلال جلسة هامة حول معوقات تمويل مشروعات التكييف مع التغيرات المناخيه وكيفية تاثير ذلك على عدم مواجهة موجات الفيضانات والسيول ودرجات الحرارة المرتفعة التي تضرب البلدان النامية، وخاصة بعض الدول العربية.

وعرض الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه فى كلمته أهم معوقات تمويل مشاريع التكيف مع المناخ بما فيها مشاريع المياه تتمثل في الحواجز التقنية والقائمة على المعرفة حيث تفتقر العديد من البلدان النامية إلى خطوط أنابيب مشاريع واضحة واستراتيجيات وطنية للتكيف تحتاج إلى تطبيقها على تمويل المناخ. هناك العديد من العوامل التي تجعلها صعبة بشكل خاص في سياق التكيف.

أوضح عبد الرحمن، أن المعوقات التي تواجه البلدان النامية تتمثل في صعوبة الوصول إلى بيانات مناخية دقيقة ومحدثة لمناطقها مثل السجلات المناخية التاريخية والتوقعات المناخية والبيانات المحلية عن درجة الحرارة وأنماط هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية القاسية، حيث تعد البيانات المناخية الموثوقة مهمة لتقييم المخاطر ونقاط الضعف المناخية المحددة التي تحتاج إلى معالجة من خلال مشاريع التكيف، وعلاوة على ذلك، يمكن أن تتطلب مقترحات مشاريع التكيف قدرات في مجال نمذجة المناخ التفصيلية ورصد وتقييم آثار التكيف وكذلك في ربط آثار المناخ بإجراءات السياسة العامة.

وأشار عبد الرحمن إلى صعوبة إظهار الهدف المحدد للتكيف لمقترحات المشاريع التي غالبا ما يتم تضمين تمويل التكيف في مشاريع التنمية الأوسع نطاقا، وهو ما يؤدي إلى تحديات مع الافتقار إلى القدرة والخبرة لتطوير استراتيجيات التكيف وخطوط أنابيب المشاريع.

وأضاف أنه من ضمن المعوقات عدم وجود خطوط أنابيب للمشاريع علاوة علي عدم وجود استراتيجيات وطنية ملموسة كتحدي رئيسي أمام توسيع نطاق تمويل التكيف، لذا يتطلب من كل مصارف التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ، وهما من مقدمي التمويل الدولي للمناخ، من البلدان النامية تقديم مقترحات مشاريع مع طلباتها.

كما أن هناك الكثير من البلدان النامية تفتقر إلى الخبرة اللازمة لإجراء تقييمات شاملة للتأثر بالمناخ، وتحديد أنشطة التكيف المناسبة، ثم إدماجها في خطط التنمية الأوسع نطاقا. وكثيرا ما لا تحتوي الاستراتيجيات الرفيعة المستوى مثل خطط التكيف الوطنية (NAPs) على مشاريع مفصلة أو ملموسة بما فيه الكفاية.

الحواجز المؤسسية والحوكمة

و أوضح أنه يمكن أن يكون الحصول على تمويل التكيف مسعى معقدا وصعبا للبلدان النامية بسبب المشهد المتنوع لمقدمي الخدمات ومعايير الأهلية المتنوعة ومتطلبات التقديم المعقدة لدى الفئات المختلفة من مقدمي تمويل التكيف نهج مختلفة لدعم البلدان النامية في الحصول على تمويل التنمية العامة:

- تنظر صناديق المناخ بشكل أساسي في مقترحات المشاريع أو التمويل المقدمة من البلدان النامية، على الرغم من أن الكيان المعتمد غالبا ما يسهل الطلبات.

- مقدمو الخدمات الثنائية: يمكن أن يكون الوصول إلى التمويل الثنائي أكثر مرونة وأقل إرهاقا من صناديق المناخ وصناديق التنمية المتعددة الأطراف ولكنه قد يركز أيضا بشكل أكبر على المشاريع الصغيرة.

- تستخدم بنوك التنمية المتعددة النهج المختلطة. يعمل بعضها استنادا إلى طلبات المشاريع المقدمة من البلدان النامية بينما يشارك البعض الآخر في مناقشات ثنائية مع البلدان الشريكة لتحديد فرص الاستثمار.

- تجزأ صناديق المناخ

- حواجز الاعتماد أمام الوصول إلى أموال المناخ مباشرة. وتمنع هذه الحواجز العديد من البلدان النامية من اعتماد الكيانات الوطنية لإدارة الأموال من مصادر المناخ المتعددة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف.

- التحديات في الامتثال لمجموعة واسعة من معايير الأهلية المتنوعة ومتطلبات التقديم لمقترحات المشاريع.

- عمليات المراجعة المطولة من قبل مقدمي تمويل التكيف.

- الوصول المحدود إلى المنظمات المحلية.

- الوصول المحدود إلى المنظمات المحلية.

- البنية المالية ليست مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا والدول الهشة

الحواجز الاقتصادية والمالية

وأوضح عبد الرحمن أنه ينظر تقليديا إلى إجراءات التكيف، التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المجتمعات والاقتصادات من الآثار الضارة لتغير المناخ، على أنها مسؤولية حكومية، و غالبا ما تستهدف الاستثمارات العامة في التكيف النقل والبنية التحتية للطاقة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية للتعليم والصحة والأصول غير الملموسة والحد من مخاطر الكوارث مشيرًا الى ان الهدف الأساسي من الاستثمار العام هو تعزيز الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الرفاهية المجتمعية.

و قال عبد الرحمن أنه على الرغم من أن الاستثمار العام قد لا يقدم عائدا ماليا مباشرا ويتم تمويله من خلال الميزانيات العامة، إلا أنه يعمل على مبدأ العوائد الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، و قد تصدر الحكومات ديونا مقابل الاستثمار العام على أساس الأساس المنطقي بأن الاستثمار العام يعزز البيئة الاقتصادية، ويعزز النمو، وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية التي يمكن وضعها في سداد الديون وخدمتها.

وأشار إلى أن النهج التقليدي لتعبئة التمويل الخاص للاستثمارات العامة في التكيف مع تغير المناخ يتمثل في إصدار الديون الحكومية في أسواق رأس المال وتوجيه العائدات نحو مشاريع التكيف. ومع ذلك، في الواقع، فإن العديد من البلدان النامية وخاصة البلدان المنخفضة الدخل لديها قواعد ضريبية محدودة وقدرة على الاقتراض.

و في عام 2022، كانت 60٪ من البلدان المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين في ضائقة الديون أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون - ضعف النسبة، و بالنظر إلى قيود التمويل العام هذه، يمكن لاستثمارات القطاع الخاص أن تلعب دورا رئيسيا وتكميليا في دعم التكيف من خلال الحلول التي يمكن أن تتراوح من خدمات بيانات التنبؤ إلى المحاصيل المرنة للمناخ وأنظمة الري المتقدمة

كما تتطلب إجراءات التكيف الفعالة من قبل المستثمرين من القطاع الخاص سياسات وأطر تنظيمية تعزز بيئة تمكينية تتسم بالكفاءة والفعالية. تحتاج الشركات الفردية أيضا إلى الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المناسبة لتحسين استثمارات التكيف في NBC.

و في هذا السياق، تشمل العوامل المحددة التي يمكن أن تعيق الاستثمار في التكيف، لا سيما من القطاع الخاص، ما يلي:

1- صعوبة تسعير مخاطر المناخ. يعد فهم التأثير الإيجابي للاستثمارات على ربحية الأعمال أمرا أساسيا لجعل حالة عمل للتمويل الخاص من أجل التكيف. يستلزم ذلك تقييم وتسعير الآثار المحتملة للأحداث المناخية على تدفقات الإيرادات أو انقطاع الأعمال أو وقف العمليات.

2- تحديات تحديد الفوائد غير المالية. قد لا تترجم فوائد التكيف وفوائده المشتركة بسهولة إلى عوائد مالية، نادرا ما يتم توثيق الفوائد المجتمعية والعوامل الخارجية أو تسجيلها أو قياسها كميا، مما يعني أن القيمة الحقيقية للاستثمار قد لا تنعكس بشكل كاف عند النظر في عوائده المالية فقط (ستول وآخرون، 2021[4]). علاوة على ذلك، قد لا يتم الحصول على هذه الفوائد بسبب مجموعة متنوعة من إخفاقات السوق وأسباب الأسهم

• عدم وجود سياسات وتنظيم لاستيعاب فوائد التكيف.