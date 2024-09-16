شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 70% من الأوبئة حيوانية المصدر ومصر عالجت 5000 مريض من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال مؤتمر الفعالية الختامية لمشروع للاستجابة الصحية لفيروس كورونا بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، اليوم بالقاهرة، أن شراكة تعتبر شراكة استراتيجية كان الغرض منها فى الاستجابة لفيروس كورونا، ولكنه تضمن المشروع أشياء أخرى لضمان أن الاستعداد فى المستقبل لأى جائحة يمكن أن تحدث.

وقال لقد تضمن المشروع ايضا تحقيق الصحة الواحدة التى تضمن صحة الإنسان والحيوان وصحة البيئة، لأن 70% من الأوبئة حيوانية المنشأ وتحدث نتيجة الترابط بين الانسان والحيوان أو العلاقة بين الإنسان والحيوان، وبالتالى من الضرورى أن نعمل معا لضمان تحقيق منظومة، الصحة الواحدة، وأيضا التصدى لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وقال، إن الشراكة تحققت بإنجازات كثيرة والفضل يرجع لقيادة وزارة الصحة فى سبيل تقديم خدمة للمواطن المصرى.

وقال إن مصر حققت خدمات كثيرة لقطاع غزة وقد عالجت الأمراض الصعبة فى مصر، وقد وصل إلى مصر حوالى 5000 شخص، وتأتى الحالات الصعبة جدا والحالات المزمنة وحالات السرطان، وتم العناية بالمرافقين للمرضى، واستمرت الخدمات تقدم من الجهات الحكومية وغير الحكومية والخدمات لا توازى الاحتياج الكبير، وشكرا جزيلا للحكومة المصرية لأنها قدمت الدعم من ميزانية مصر.

وقال، إن قصة نجاح كورونا فى مصر كان كبيرا وستحصل مصر شهادة الخلو من الملاريا، وقد قضت على فيروس سى وقضت على الحصبة والحصبة الألمانية وكل الإصلاحات والحوكمة نسير على الطريق الصحيح.