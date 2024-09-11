شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلي عشية عيد النيروز ويلتقي زوجات الآباء كهنة كنائس الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، عشية عيد النيروز (رأس السنة القبطية الجديدة)، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

شارك في صلوات العشية الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وزوجات الآباء كهنة كنائس الإسكندرية.

وبعد صلاة العشية عقد قداسته لقاءً مع زوجات الآباء الكهنة، استمع خلاله لهن وأجاب على أسئلتهن ومقترحاتهن. ثم ألقى كلمة هنأ في بدايتها أبناء الكنيسة القبطية في كافة أنحاء الكرازة المرقسية ببداية السنة القبطية الجديدة والمعروف بعيد النيروز، مشيرًا إلى أننا نحتفل به لمدة ١٦ يومًا وينتهي الاحتفال بعيد الصليب.

ونوّه قداسة البابا إلى أن عيد النيروز تحتفل به الكنيسة القبطية والإثيوبية وهو عيد الشهداء في كل العصور.

وقرأ قداسته جزءًا من إنجيل معلمنا متى “فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَهُمْ قَائِلاً: “دُفِعَ إِليَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الأَرْضِ. فَاذْهَبُوا إِذَنْ، وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ، وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ؛ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِكُلِّ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْتِهَاءِ الزَّمَانِ” (مت ٢٨: ١٨ – ٢٠).

وتناول البابا أربعة أشكال للشهادة هي:

١- شهادة بالدم

٢- شهادة بالعرق

٣- شهادة بالدموع.

٤- شهادة بالكلمة.

وفي الختام قدم للحاضرات هدايا تذكارية