استثمارات شركة “ستراتيجي” من البيتكوين معرضة لخطر البيع للوفاء بالتزاماتها

كشفت شركة “ستراتيجي” أنها قد تضطر إلى بيع جزء من ممتلكاتها الضخمة من البيتكوين لتغطية التزاماتها المالية، في ظل تراجع السوق ومشاكل السيولة التي تواجهها.

تمتلك الشركة أكثر من 528 ألف بيتكوين بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليار دولار، لكنها سجلت خسائر غير محققة تُقدّر بنحو 6 مليار دولار مع انخفاض الأسعار.

وأشارت الشركة إلى أنها قد تضطر للتخلي عن تعهدها بعدم بيع البيتكوين إذا لم تتمكن من تأمين تمويل مناسب.

وتعاني “ستراتيجي” من التزامات ديون تتجاوز 8 مليار دولار وضعف في تدفقات النقد من أعمالها الأساسية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة تراجعات واسعة، مدفوعة بتأثير رفع التعريفات الجمركية الأمريكية، خاصة على الواردات الصينية، إلى 104%، ضمن تغييرات جذرية يقودها الرئيس ترامب في السياسات التجارية.

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