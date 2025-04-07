شركة FTX لن تدفع 2.5 مليار دولار من مطالبات عملائها: إليكم السبب!

أعلنت إدارة الإفلاس التابعة لمنصة FTX أنها ستقوم بشطب مطالبات بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار تعود لعملاء لم يلتزموا بمتطلبات التحقق من الهوية (KYC) ضمن المهلة الزمنية المحددة.

وبحسب وثائق قُدمت إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في “ديلاوير”، فإن المطالبات التي تعود لأكثر من 392 ألف عميل ستُلغى بسبب عدم البدء بإجراءات اعرف عميلك قبل تاريخ 3 مارس، وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده بعد أن كان مقررا في 1 مارس.

وتُصنف هذه المطالبات إلى قسمين، حيث تبلغ قيمة المطالبات التي تقل عن 50 ألف دولار حوالي 655 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة المطالبات التي تفوق هذا المبلغ نحو 1.9 مليار دولار، وفقا للناشط “سونيل كافوري” في ملف دائني FTX.

وقد شملت التفاصيل المتعلقة بالمطالبات المُلغاة وثيقة من 2377 صفحة قدمتها FTX ضمن ملف المحكمة.

أكدت إدارة الإفلاس أن أي مطالبات غير مُدعّمة بإجراءات تحقق مكتملة بحلول الأول من يونيو 2025، ستكون عرضة للرفض كذلك.

ويُشترط على العملاء تقديم المستندات المطلوبة إلى صندوق استرداد FTX أو مزودي خدمات التحقق المعتمدين قبل الموعد النهائي المحدد.

منذ 3 يناير 2025، بدأت الهيئة المشرفة على الإفلاس بدفع تعويضات نقدية للعملاء بناء على قيمة حيازاتهم من العملات الرقمية كما كانت في نوفمبر 2022، وقت تقديم طلب الإفلاس.

وتُقدر المبالغ المخصصة للسداد بما بين 12.6 مليار و16.5 مليار دولار.

هذا وشدد الرئيس التنفيذي المؤقت “جون راي”، على ضرورة التحقق من الحسابات في هذه المرحلة، مؤكدا أن الإدارة السابقة لم تُجر التحقق اللازم من مصادر أموال العملاء، وهو ما يزيد من تعقيد عمليات السداد.

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