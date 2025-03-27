بعد تحركها المريب: منصة “Hyperliquid” قد تكون “FTX 2.0”

انتقدت “غرايسي تشين”، الرئيسة التنفيذية لمنصة “Bitget”، استجابة “Hyperliquid” لحادثة شهدتها منصتها مؤخرا، مُحذّرة من أن إجراءاتها قد تجعلها تكرر مصير FTX.

جاء ذلك بعد إعلان “Hyperliquid” عن شطب عقود JellyJelly (JELLY) الآجلة الدائمة بسبب نشاط سوقي مشبوه حسب ما أوضحته من بيان، مع تعهّدها بتعويض المستخدمين المتضررين.

لكن القرار أثار تساؤلات حول درجة لامركزية المنصة، نظرًا لاتخاذه من قبل مجموعة صغيرة من المُصدّقين.

مخاوف بشأن اللامركزية والمخاطر الهيكلية:

أعربت “تشين” عن قلقها من أن “Hyperliquid”، رغم تقديم نفسها كمنصة تداول لامركزية، إلا أنها تعمل فعليا كمنصة مركزية (CEX) دون إجراءات لمعرفة العميل (KYC) أو مكافحة غسيل الأموال (AML)، مما يُسهل التدفقات غير المشروعة.

شاركها هذه المخاوف شخصيات بارزة في القطاع، من بينهم “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لـ “BitMEX”، الذي دعا إلى التوقف عن التظاهر بأن Hyperliquid منصة لامركزية.

كما وصفت “تشين” تصرفات “Hyperliquid” بأنها غير مهنية ولا أخلاقية، مُعتبرة أن قراراتها تسببت في خسائر للمستخدمين وأضرّت بمصداقية المنصة.

أشارت أيضا إلى مخاطر هيكلية أعمق، إذ إن استخدام “Hyperliquid” لخزائن مختلطة يجعل المستخدمين عُرضة للخسائر الجماعية، حيث يمكن أن تؤثر تصرفات عدد قليل من المتداولين على الجميع.

كما حذّرت من أن فشل المنصة في معالجة هذه القضايا قد يجعلها عرضة لمزيد من التلاعب بالسوق، ما يُهدد ثقة المستخدمين بها.

جدل حول العملة الرقمية JELLY والتلاعب بأسعارها:

كشفت “Arkham Intelligence” أن الحادثة بدأت عندما حاول متداول استغلال آلية “Hyperliquid” لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فتح المتداول ثلاثة حسابات بمراكز متضاربة على JELLY، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية بنسبة 400% وتصفيات غير متوقعة.

لكن “Hyperliquid” تدخلت، حيث فرضت قيودا على الحسابات ومنعت عمليات السحب، مما اضطر المتداول إلى تصفية مراكزه بسعر السوق لاسترداد جزء من أمواله.

لم تكن هذه الواقعة الأولى، ففي 12 مارس، تأثرت سيولة “Hyperliquid” عندما تسببت تصفية مركز ضخم طويل الأجل على ETH بقيمة 340 مليون دولار في خسائر بلغت 4 مليون دولار.

اعتبر “بن تشو”، الرئيس التنفيذي لشركة “Bybit”، أن هذا الحدث كان اختبار ضغط مهم لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

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