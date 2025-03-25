'DWF Labs' تطلق صندوق سيولة بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشاريع الويب 3.0 الجديدة

تام شمس - الثلاثاء 25 مارس 2025 06:45 صباحاً - أعلنت شركة DWF Labs، الرائدة في صناعة السوق والاستثمار بمجال العملات الرقمية، عن إطلاق صندوق سيولة جديد بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسعة مشاريع الكريبتو متوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز تبنيّ تقنيّات الويب 3.0.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فقد استثمرت "DWF Labs" خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 11 مليون دولار في مشاريع بلوكتشين واعدة، كما تعتزم الشركة توقيع صفقتين استثماريتين كبيرتين بقيمة 25 مليون دولار و10 ملايين دولار ضمن إطار الصندوق الجديد، مع وعودٍ بإعلاناتٍ إضافية قريبة.

يرتكز الصندوق الجديد على استراتيجية شاملة لدعم مشاريع الكريبتو التي تُسهم في التبني الواقعي للتكنولوجيا، حيث يتراوح حجم الاستثمار بين 10 و50 مليون دولار للمشروع الواحد. ويشمل الدعم المقدم تمويلاً استراتيجياً بالإضافة إلى خدمات تطوير النظام البيئي لضمان نمو مستدام وطويل الأمد.

وتميّز "DWF Labs" هذا الصندوق عن الاستثمارات التقليدية من خلال تقديم خطة نمو متكاملة مخصصة لكل مشروع، تشمل توسيع استخدام "العملات المستقرّة" من خلال تعزيز النشاط في شبكات L1 وL2، وتطوير أسواق الإقراض، بالإضافة إلى إطلاق حملات علاقات عامة واستشارات استراتيجية لتعزيز حضور العلامة التجارية، فضلاً عن وضع خطط تسويق موجّهة تهدف إلى جذب المزيد من المتداولين وزيادة عدد حاملي التوكنات.

وتعليقاً على الحدث، قال أندريه غراتشيف، الشريك الإداري في DWF Labs: "من خلال هذا الصندوق، سنُضاعف جهودنا لتسريع الابتكار وتبنّي مشاريع الويب 3.0. إننا نؤمن أن رأس المال الاستراتيجي، مقروناً بتطوير فعلي للنظام البيئي، هو مفتاح إطلاق موجة النمو التالية للصناعة".

المزيد على كوينتيليغراف عربي: تقرير: عدد مستخدمي العملات المستقرة زاد بنسبة 53% خلال عام

تُعد "DWF Labs" من الجهات البارزة في قطاع البلوكتشين، ولا يقتصر حضورها على إطلاق الصندوق الجديد فحسب، بل تواصل أيضاً تعزيز موقعها كأحد أبرز المحرّكات في مشهد الويب 3.0 العالمي، من خلال سلسلة من المبادرات والاستثمارات النوعية على مدار العام الماضي.

من أبرز خطواتها، شراكتها مع منصة "Zignaly" لإطلاق "ZIGChain" وصندوق دعم بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب تأسيس صندوق بقيمة 20 مليون دولار لدعم المشاريع التي تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال DeFi.

كما وسّعت الشركة نطاق تأثيرها عبر شراكة استراتيجية مع شبكة "TRON" كمزوّد سيولة، واستثمرت في مشاريع مبتكرة مثل Mars4، في تجسيدٍ واضح لالتزامها بدفع حدود الابتكار وتعزيز التبني الفعلي لتقنيات البلوكتشين على مستوى عالمي.