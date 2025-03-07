منصات التداول اللامركزي القائمة على سولانا تتجاوز نظيرتها القائمة على الايثيريوم من حيث حجم التداول

كشف تقرير “VanEck” لشهر فبراير أن أحجام التداول في المنصات اللامركزية القائمة على سولانا تجاوزت ولفترة وجيزة نظيرتها القائمة على الايثيريوم، رغم انخفاض أحجام تداول عملات الميم.

ارتفع سعر SOL بنسبة 191٪ هذا العام، وزادت إيرادات الشبكة بنسبة 70٪، مستفيدة من رسوم معاملات منخفضة مقارنة بالايثيريوم.

ساهمت عملات الميم بنسبة 80٪ من إيرادات سولانا، لكن المخاوف حول التداول الداخلي أثر على السوق، كما حدث مع عملة LIBRA التي انهارت بعد مزاعم التلاعب.

أدى ذلك إلى انخفاض تحويلات العملات المستقرة بنسبة 80٪ وأحجام التداول بنسبة 55٪، لكن سولانا بقيت قادرة على المنافسة، مع ترقيات وشيكة لتعزيز أدائها.

في المقابل، انخفضت إيرادات الايثيريوم بنسبة 93٪، وتراجعت حصتها من إيرادات شبكة البلوكشين من 55٪ إلى 24٪.

أدى الانتقال إلى حلول الطبقة الثانية إلى تقليل النشاط على الشبكة الرئيسية، مما دفع مشاريع كبرى مثل “Uniswap” إلى التوسع خارجها.

لمعالجة هذه التحديات، زادت الايثيريوم حدود الغاز بنسبة 20٪، وتستعد لترقية “Pectra”، إلى جانب تحديث “Intents” لتحسين كفاءة المعاملات عبر الطبقة الثانية.

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