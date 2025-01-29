سعر البيتكوين يتمسك بمستوى 100 ألف دولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تحافظ عملة البيتكوين على استقرارها فوق حاجز ومستوى 100 ألف دولار مع ترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

بعد تراجع بنسبة 3% ظهر الثلاثاء، استعادت عملة البيتكوين زخمها سريعا، مما يعكس تفاؤل حذر لدى المستثمرين قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة.

يتوقع المحللون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 4.25% – 4.5%، حيث تُظهر أداة “CME FedWatch” احتمال بنسبة 97.3% لعدم حدوث تغييرات.

ومع ذلك، فإن الأسواق تترقب تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول”، والتي قد تؤثر على البيتكوين والعملات الرقمية.

شهد سوق العملات الرقمية تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث هبطت أسعار السوق بنسبة 8% صباح الاثنين بعد أنباء عن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “DeepSeek”، الذي يُتوقع أن ينافس أداة “GPT-4o” من “OpenAI” وبتكلفة أقل.

أدى هذا الإعلان إلى موجة بيع قوية، مما تسبب في فقدان تريليون دولار من القيمة السوقية العالمية، كما هبطت أسهم شركة “إنفيديا” بأكثر من 20% قبل أن تبدأ في التعافي.

تراجعت عملة البيتكوين إلى 98 ألف دولار يوم الاثنين قبل أن ترتفع إلى 104 آلاف دولار صباح الثلاثاء، لتستقر فوق 100 ألف دولار في وقت النشر.

المحلل “جيلي” علّق على أداء السوق، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لا يزال إيجابيا رغم التقلبات قصيرة الأجل، وأضاف:

الرسوم البيانية على الفترات الزمنية الطويلة تبدو جيدة. اقترب موعد اجتماع الفيدرالي وهو ما قد يجلب تقلبات، لكن الأفضل عدم التركيز على التحركات قصيرة الأجل. يترقب المتداولون الآن تصريحات باول لمعرفة الاتجاه القادم للبيتكوين والأسواق المالية الأوسع.

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