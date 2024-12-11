ميكروستراتيجي تنضم إلى ناسداك 100 مع توقع شراء المزيد من أسهم الشركة

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من المقرر أن تنضم ميكروستراتيجي إلى مؤشر ناسداك 100 في 23 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشر ناسداك ما قيمته حوالي 2.1 مليار دولار في أسهم الشركة، ما يمثل 20% من حجم تداولها اليومي.
يشير “جيمس سيفارت” محلل بلومبرغ إلى أن الشركة ستحظى بوزن يبلغ 0.47% في المؤشر، مما يجعلها أكبر حيازة فيه.
رغم هذه الخطوة البارزة، أشار “سيفارت” إلى أن الانضمام إلى مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” قد يواجه تحديات بسبب عدم تحقيق شركة ميكروستراتيجي لأرباح، إلا أن تغييرات محتملة في قواعد المحاسبة لتقييم البيتكوين قد تساهم في تأهيلها لذلك بحلول عام 2025.
يأتي هذا في إطار استراتيجية ميكروستراتيجي المستمرة لتعزيز حيازاتها من البيتكوين.
أعلنت الشركة مؤخرا عن شراء 21,550 بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 423,650 بيتكوين تُقدَّر قيمتها بـ 42 مليار دولار.
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