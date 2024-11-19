مع منصة LifeDAO: مستقبل التأمين على الحياة اللامركزي يبدأ الآن!

مع تقدم التكنولوجيا وتحول العالم نحو الأنظمة المالية اللامركزية، حان الوقت لتغيير الطريقة التي نفكر بها في التأمين على الحياة.

توفر منصة LifeDAO بديل لامركزي للتأمين على الحياة، حيث فتحت المنصة بالفعل أبوابها الآن للانضمام المسبق، مما يمنح فرصة فريدة للحصول على تغطية عالمية شاملة بغض النظر عن مكان إقامتك أو مكان إقامة المستفيدين معك.

لماذا The LifeDAO؟

1. تغطية عالمية دون قيود جغرافية:

العديد سئم من القيود التقليدية التي تفرضها شركات التأمين التقليدية؟

مع LifeDAO، لن تكون الحدود عائق بعد الآن.

تقدم المنصة تغطية تأمينية عالمية شاملة، مما يعني أن المستخدم وأحباءه محميون أينما كانو.

2. رسوم اشتراك منخفضة ومرنة:

العضوية السنوية تبدأ من 25 دولار فقط، مما يجعل منصة LifeDAO الخيار الأمثل للأفراد الباحثين عن حلول تأمين بأسعار معقولة.

3. مكافآت للأعضاء المساهمين:

للمشاركين الذين يساهمون بالمبلغ الأقصى وهو 250 دولار سنويا، ستتاح لهم فرصة الحصول على حصة من رسوم بروتوكول Takadao مدى الحياة.

لكن الفرصة متاحة لأول 8,000 عضو فقط!

مزايا التسجيل المبكر

إذا كنت من محبي المبادرات الجديدة، فالآن هو الوقت المثالي للانضمام.

يمكن للأعضاء الأوائل الاستفادة من خصم 10% عند التسجيل المسبق.

والأفضل من ذلك، استخدم رمز الإحالة الخاص بنا للحصول على خصم إضافي بنسبة 5%

رابط الإحالة:

thelifedao.io/app/onboard?ref=3ZAZ2T1j

لماذا التسجيل الآن؟

الحصرية: المكافآت متاحة لأول 8,000 عضو فقط.

المكافآت متاحة لأول 8,000 عضو فقط. التوفر: استفد من الخصومات الحصرية للأعضاء الأوائل.

استفد من الخصومات الحصرية للأعضاء الأوائل. الابتكار: كن جزء من ثورة التأمين اللامركزي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

عملية التسجيل سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

اضغط على الرابط الخاص بالإحالة: thelifedao.io/app/onboard?ref=3ZAZ2T1j اختر خطة العضوية التي تناسبك. استمتع بالتغطية التأمينية العالمية والمزايا الحصرية.

خلاصة القول:

The LifeDAO هو أكثر من مجرد منصة تأمين على الحياة، المنصة تمثل خطوة نحو مستقبل مالي شفاف ولامركزي.

بفضل التغطية العالمية التي توفرها المنصة ورسومها الميسورة ومزاياه للأعضاء، تعد LifeDAO فرصة لا تعوض للانضمام إلى ثورة التأمين الحديثة.

للتسجيل:

رابط الإحالة: thelifedao.io/app/onboard?ref=3ZAZ2T1j