سعر البيتكوين تفصله 2000 دولار فقط على 100 ألف دولار: تصفية أكثر من 450 مليون دولار

شهد سوق العملات المشفرة تصفية تجاوزت قيمتها 452 مليون دولار خلال 24 ساعة، مدفوعة بارتفاع سعر البيتكوين (BTC) نحو حاجز 100 ألف دولار.

وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 97,862.63 دولار قبل أن يتراجع إلى 96,987.24 دولار، مسجل نمو يومي بنسبة 3.99٪.

كان المتداولون على المكشوف الأكثر تضررا، بخسائر بلغت 91.85 مليون دولار، مقارنة بـ 26.11 مليون دولار للمتداولين أصحاب المراكز الطويلة.

كما شهدت الايثيريوم (ETH) تصفية بقيمة 66.31 مليون دولار، مع ارتفاع طفيف في سعرها بنسبة 0.5٪ إلى 3,139.91 دولار، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 35.73٪ عن أعلى مستوياتها التاريخية.

التصفيات الكبيرة ليست غريبة عن سوق الكريبتو، خاصة مع تقلب الأسعار.

التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع البيتكوين فوق حاجز 100 ألف دولار قريبا، مما قد يعرض المتداولين على المكشوف لمزيد من المخاطر، خاصة مع استمرار الطلب المؤسساتي من شركات مثل “MicroStrategy” والقيود المحدودة على الإمدادات بفعل آلية الانقسام (halving).

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