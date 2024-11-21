شركة Bitwise تتقدم بخطوة جديدة نحو إطلاق صندوق متداول لعملة سولانا

قدمت شركة “Bitwise Asset Management” طلب لتأسيس كيان ائتماني لصندوق متداول لعملة سولانا (ETF) في ولاية “ديلاوير”، وهي خطوة مبدئية ضمن العملية التنظيمية لإطلاق هذا الصندوق.

يتوقع أن تقدم الشركة قريبا طلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على الموافقة النهائية.

بهذه الخطوة، تنضم شركة “Bitwise” إلى مجموعة من الشركات التي تسعى لإطلاق صناديق متداولة لعملة سولانا، من بينها شركة “VanEck” التي تقدمت بطلبها في يونيو، و”21Shares” التي وصفت هذه المبادرة بأنها ضرورية.

من جانبها، أكدت “VanEck” أن سولانا، مثل البيتكوين والايثيريوم، تُعتبر عملة رقمية مشفرة.

صندوق Bitwise المتداول لعملة سولانا:

يهدف الصندوق المقترح إلى تتبع سعر سولانا، التي تعد رابع أكبر عملة مشفرة عالميا من حيث القيمة السوقية.

ورغم تقديم الطلب، لم تفصح “Bitwise” عن تفاصيل حول رمز الصندوق أو البورصة التي سيتم إدراجه فيها.

جدير بالذكر أن شركة “Bitwise” شهدت نمو ملحوظ خلال عام 2024، حيث ارتفعت أصولها المُدارة إلى 5 مليار دولار بحلول 15 أكتوبر، ما يمثل زيادة بنسبة 400% مقارنة ببداية العام.

عززت الشركة هذا النمو من خلال استحواذها على خدمة تخزين الإيثيريوم “Attestant”.

في الوقت نفسه، يستمر صندوق البيتكوين الفوري الخاص بالشركة (BITB) في جذب المستثمرين، حيث استقطب 2.3 مليار دولار من التدفقات الصافية منذ إطلاقه، ما يجعله ثالث أكبر صندوق في هذا المجال بعد صناديق “BlackRock” و”Fidelity”.

حاليا، تبلغ قيمة حيازات BITB من البيتكوين أكثر من 4 مليارات دولار.

التوسع نحو صناديق العملات المشفرة:

تأتي هذه المبادرة من شركة “Bitwise” بعد أن تقدمت ذات الشركة في الشهر الماضي بطلب لإطلاق أول صندوق متداول يتيح التعرض لعملة الريبل XRP، مما يظهر التزامها بتوسيع نطاق منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على العملات الرقمية المشفرة.

بذلك تواصل “Bitwise” تعزيز مكانتها في السوق عبر مبادراتها الجديدة التي تلبي احتياجات المستثمرين في مجال العملات المشفرة سريع النمو.

اقرأ أيضا:

القيمة السوقية للبيتكوين تقترب من مستوى 2 تريليون دولار

أفضل مكان لشراء البيتكوين: دليل شامل للمستثمرين

