القيمة السوقية للبيتكوين تقترب من مستوى 2 تريليون دولار

سجلت القيمة السوقية للبيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.93 تريليون دولار في 21 نوفمبر، مدفوعة بارتفاع سعر العملة إلى 97,850 دولار.

بهذا الإنجاز، تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين شركة أرامكو السعودية، وتقترب من ملاحقة عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بفارق 230 مليار دولار فقط.

تمثل البيتكوين الآن حوالي 11% من القيمة السوقية للذهب، حيث تبلغ القيمة السوقية للذهب 17.68 تريليون دولار، وأكثر من نصف القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” البالغة 3.6 تريليون دولار.

جاء ارتفاع سعر البيتكوين مدعوم بتقارير عن مناقشات داخل فريق “دونالد ترامب” لإنشاء مكتب مخصص لسياسات العملات المشفرة في البيت الأبيض، ما حفز زيادة بنسبة 6% في الأسعار.

كما ساهمت خطط “MicroStrategy” لتوسيع مشترياته من البيتكوين، إلى جانب خيارات التداول الجديدة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، في تعزيز الطلب.

هيمنة البيتكوين في سوق العملات المشفرة ارتفعت إلى 61.8%، مما أدى إلى تراجع العملات البديلة، خاصة الايثيريوم التي بقيت قيمتها السوقية عند 377 مليار دولار، مع ركود سعرها عند 3,100 دولار.

مع اقتراب القيمة السوقية للبيتكوين من حاجز 2 تريليون دولار، تبدو العملة الرقمية في طريقها لتوسيع تأثيرها ومنافسة عمالقة التكنولوجيا العالمية.

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