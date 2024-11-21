عملة كاردانو (ADA) تنضم إلى سباق صناديق ETF الاستثمارية

من المتوقع أن تدخل كاردانو (ADA) قريبا سباق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETF) مع تزايد احتمالية تقديم مصدري الصناديق طلبات لتطوير منتجات تتبع أداء عملة كاردانو وعملة أفالانش (AVAX).

أشار المحلل “نيت جيراسي” إلى أن البيئة التنظيمية الحالية أصبحت أكثر ملاءمة، مما قد يشجع الشركات على التوسع نحو صناديق الاستثمار المتداولة البديلة.

حاليا، يشهد السوق بالفعل مقترحات متعددة لصناديق استثمار متداولة لعملات رقمية بديلة مثل الريبل وسولانا، بينما تظل صناديق البيتكوين الفورية الأكثر جاذبية، حيث بلغت القيمة الصافية الإجمالية لأصول البيتكوين 100 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط.

كما جذبت تدفقات بقيمة 4.1 مليار دولار منذ بداية الانتخابات.

رغم إعطاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء الأخضر لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالايثيريوم (ETH) في مايو، إلا أن هذه المنتجات سجلت طلب منخفض نسبيا مقارنة بصناديق البيتكوين.

في المقابل، أعلنت “بلاك روك” أنها لا تخطط لإطلاق صناديق استثمار متداولة إضافية للعملات الرقمية البديلة، ما يترك المجال مفتوح أمام اللاعبين الآخرين لدخول هذا القطاع.

إذا تم تقديم صناديق استثمار فورية لعملات مثل كاردانو وأفالانش، فقد تكون خطوة هامة نحو تعزيز مكانة هذه العملات في الأسواق التقليدية.

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