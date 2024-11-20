عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي مع إطلاق خيارات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية

بيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي عند 93,750 دولار مع إطلاق خيارات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية

تألق سعر البيتكوين بشكل لافت في شهر نوفمبر ومازال يحقق في أرقام قياسية وقمة تلوى الأخرى.

في الساعات القليلة الماضية حقق سعر البيتكوين إنجاز جديد بوصوله إلى أعلى سعر تاريخي عند 93905 دولار على منصة بينانس (بينما تشير منصة coingecko بأنه وصل لسعر 94 ألف دولار).

القمة السعرية الجديدة للبيتكوين تأتي بعد إطلاق خيارات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (Spot ETF) على بورصة ناسداك.

هذه الخطوة أثارت اهتمام كبير في السوق، حيث وفرت للمستثمرين مزيد من المرونة وفتحت الباب أمام التعرض لمستويات أعلى من الاستثمار.

تركزت غالبية تداول هذه الخيارات حول خيار الشراء (Call Options)، ما يعكس توقعات إيجابية لاستمرار الارتفاع في الأسعار.

اعتبر المحللون أن إطلاق خيارات صناديق الاستثمار المتداولة يمثل تطور هام في سوق العملات الرقمية، حيث يعزز من البنية السوقية ويجذب المستثمرين المؤسسات عبر توفير أدوات استثمارية أكثر تنوعا ومرونة.

هذا التطور يعكس الاتجاه المتزايد نحو اعتماد البيتكوين كأصل استثماري رئيسي، مع استمرار السوق في جذب المزيد من رأس المال المؤسسي والمستثمرين الأفراد الباحثين عن فرص النمو.

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