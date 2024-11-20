الرئيس “ترامب” يفكر في تعيين محامية بلوكشين لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات “SEC”

محامية البلوكشين “تيريزا جودي جيلين” هي محامية بارزة في مجال البلوكشين والمسؤولة السابقة في أحد مكاتب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

في الساعات الماضية برزت “تيريزا” كمرشحة رئيسية لتولي رئاسة الهيئة.

وفقا لتقرير صادر عن “CoinDesk”، فإن الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” يفكر بجدية في تعيينها خلفا لرئيس الهيئة الحالي “غاري جينسلر”، الذي يُشاع أنه قد يغادر منصبه بحلول عيد الشكر.

أثار هذا التطور توقعات إيجابية داخل صناعة العملات المشفرة، التي شهدت خلال فترة رئاسة “جينسلر” موقف عدائي نحو العملات الرقمية.

ومن المتوقع أن يمثل تعيين “تيريزا” تحول كبير في سياسات الهيئة، خاصة مع استعداد “ترامب” لتولي منصبه في يناير 2025.

تمتلك “تيريزا” خلفية واسعة في تنظيم الأوراق المالية ودعم شركات البلوكشين، حيث عملت كمحامية في مكتب المستشار العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات من 2009 إلى 2011.

كما شغلت لاحقا منصبا بارزا في شركة “Kalorama Partners”، حيث قدمت المشورة للعملاء في قضايا تتعلق بقوانين الأوراق المالية.

حاليا، تقود “تيريزا” ممارسات البلوكشين في “BakerHostetler”، مما جعلها تحظى بدعم كبير من شركات الكريبتو، التي ترى فيها مدافعة قادرة على إحداث تغيير إيجابي في السياسة التنظيمية.

ما الذي يعنيه هذا التغيير للصناعة؟

في حال تعيينها، قد تمثل قيادة “تيريزا” فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين صناعة العملات المشفرة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، من خلال نهج أكثر انفتاحا ومرونة تجاه العملات الرقمية.

هذا التعيين المرتقب قد يفتح آفاق جديدة لتعزيز الابتكار وتقليل التوترات بين الجهات التنظيمية والمستثمرين في هذا المجال.

اقرأ أيضا:

روسيا تحظر تعدين العملات المشفرة في الأراضي الأوكرانية المجاورة ابتداء من ديسمبر 2024

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي مع إطلاق خيارات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية

