روسيا تحظر تعدين العملات المشفرة في الأراضي الأوكرانية المجاورة ابتداء من ديسمبر 2024

أعلنت السلطات الروسية عن قرارها حظر تعدين العملات المشفرة في الأراضي الأوكرانية، بدءا من ديسمبر 2024، في خطوة تهدف إلى معالجة نقص الكهرباء الذي تفاقم بفعل أنشطة التعدين المكثفة.

يشمل الحظر مناطق دونيتسك، لوغانسك، زابوريزهيا، وخيرسون، التي شهدت تصاعدا في نشاط التعدين.

تعتبر هذه الخطوة جزء من إصلاحات تنظيمية أوسع تشمل قطاع التعدين والعملات الرقمية في روسيا.

الهدف الأساسي من هذا القرار هو تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء المحلية، التي تعاني من محدودية الموارد وتزايد الاستهلاك.

يتوازى هذا التقييد مع تعليق التعدين الموسمي في مناطق أخرى مثل سيبيريا، الذي سيستمر حتى عام 2031، حيث يشهد الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء ارتفاع كبير.

هذا الحظر يعكس توجه روسيا نحو تنظيم صارم لقطاع العملات الرقمية، مع التركيز على تقليل الآثار السلبية على البنية التحتية للطاقة، بينما تستمر الحكومة في البحث عن توازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وحماية الموارد المحلية.

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