شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر البيتكوين يتجاوز 93 ألف دولار ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر البيتكوين زيادة طفيفة خلال الـ 48 ساعة الماضية، في حين شهدت معظم العملات البديلة أيضًا ارتفاع أسعارها ، وارتفع سعر البيتكوين اليوم بأقل من 1% في البورصات الدولية.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتداول عند 93448 دولارًا في البورصات الدولية، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وعلى خلفية ارتفاع سعره، قال مايكل سايلور من MicroStrategy إنه يخطط لإقناع Microsoft بإضافة البيتكوين إلى خزانتها، بحجة أن ذلك سيعزز استقرار الشركة ويقلل من المخاطر.

وبدأ تداول الخيارات على صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة Blackrock أمس، ونحو 98% من جميع الخيارات عبارة عن أوامر "شراء" لشراء BTC، وهو ما يشير إلى معنويات صعودية ، وقد عكست صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقاتها الخارجية الأخيرة وسجلت 850 مليون دولار في تدفقات صافية خلال اليومين الماضيين"، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Giottus، فيكرام سوبوراج، في بيان لموقع Gadgets360.

كما ارتفع سعر الإيثر بنسبة 0.28% في البورصات الأجنبية ووصل سعره الآن إلى 3117 دولارًا دوليًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة Gadgets360.

كما تشمل العملات البديلة الأخرى التي شهدت زيادة طفيفة في السعر Floki Inu و Underdog و Iota و Braintrust و Binance USD.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.24% في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap ، وبذلك ارتفعت قيمة القطاع إلى 3.08 تريليون دولا.