إيلون ماسك وعملة DOGE: انتهاء الدعوى القضائية الخاصة بالتلاعب بالأسعار

بعد نزاع قانوني استمر عامين، انتهت الدعوى القضائية التي اتهمت “إيلون ماسك” وشركة “تيسلا” بالتلاعب بسعر عملة “DOGE”.

المستثمرون الذين زعموا أن “ماسك” أثر على تقلبات الأسعار من خلال تغريداته وتصريحاته، سحبوا استئنافهم بعد رفض المحكمة للقضية في أغسطس.

لم تسفر القضية عن فرض أي عقوبات أو تعويضات مالية.

في وقت سابق، اتهم المستثمرون “ماسك” بالاحتيال والتداول من الداخل، مطالبين بتعويض قدره 258 مليار دولار، مدعين أنه استفاد من تصريحاته العلنية وتغريداته، بما في ذلك ظهوره في برنامج “Saturday Night Live”.

إلا أن المحكمة رأت أن مزاعمهم تفتقر إلى أساس قانوني كاف، مؤكدة أن تغريدات “ماسك” لا يمكن اعتبارها أسسًا لادعاء الاحتيال.

كلا الطرفين تخلى عن طلباته لفرض عقوبات قانونية، حيث اتهم كل جانب الآخر بتعمد إعاقة الإجراءات.

القضية، التي خضعت لأربع مراجعات خلال عامين، انتهت دون أي نتائج حاسمة، وسط استمرار “ماسك” بدعمه العلني للعملة المشفرة “DOGE”.

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