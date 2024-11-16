احتياطي البيتكوين في منصات التداول يصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات

وصل احتياطي البيتكوين في منصات تداول العملات الرقمية إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2018، حيث أظهرت بيانات “CoinGlass” تدفقات خارجة بلغت 30 ألف بيتكوين، بقيمة 2.7 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، و85 ألف بيتكوين بقيمة 7.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

منذ بداية العام، تراجعت كمية البيتكوين المحتفظ بها في منصات تداول العملات الرقمية من 2.72 مليون إلى 2.3 مليون، مع توجه المستثمرين إلى التخزين طويل الأجل في المحافظ الخاصة.

تزامن هذا الاتجاه مع زيادة الاستثمار المؤسساتي في البيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، التي تمتلك حاليا مليون بيتكوين.

برزت شركة “BlackRock” كأكبر حامل مؤسساتي للعملة، بإدارة أكثر من 470 ألف بيتكوين بقيمة 41 مليار دولار.

انخفاض احتياطي البيتكوين في منصات التداول، إلى جانب هيمنة الحائزين على المدى الطويل وصناديق الاستثمار المتداولة، يعزز مرونة السوق ويمهد الطريق لاحتمال ارتفاعات سعرية جديدة.

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