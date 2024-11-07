تراجع كبير في عدد مستخدمي "Hamster Kombat" مع صعود تطبيق "Paws Mini"

كانت لعبة “Hamster Kombat”، التي تعتمد على النقر لكسب المال عبر التيليغرام، من الألعاب الرائدة، لكنها شهدت تراجع حاد في أعداد مستخدميها، بسبب عوامل تتعلق بالسياسة والمنافسة.

إذ انخفضت قاعدة مستخدميها من 300 مليون مستخدم في أغسطس إلى 41 مليون فقط بحلول 5 نوفمبر، ما يمثل تراجع بنسبة 86%.

في المقابل، حظي تطبيق “Paws Mini”، وهو تطبيق جديد قائم على التيليغرام أيضا باهتمام كبير، إذ وصل عدد مستخدميه إلى 20.5 مليون خلال الأيام الثمانية الأولى من إطلاقه، متجاوزا وتيرة نمو “Hamster Kombat”.

انخفاض نشاط وسعر العملة الرقمية HMSTR:

ترافق هذا التراجع في قاعدة مستخدمي “Hamster Kombat” مع هبوط في سعر العملة الرقمية HMSTR، التي فقدت 70% من قيمتها، حيث انخفض سعر العملة من 0.01 دولار في سبتمبر إلى 0.0022 دولار في 4 نوفمبر.

ووفقا لبيانات IntoTheBlock، انخفضت نسبة العناوين النشطة التي تتداول HMSTR إلى أدنى مستوى لها في 30 يوم، مما يعكس تراجع واضح في النشاط.

على الجانب الآخر، اجتذب تطبيق “Paws Mini” أكثر من 11 مليون مستخدم في أول يومين، وأعلن المشروع في 4 نوفمبر أن 10 مليون محفظة اتصلت بالتطبيق، وأن عدد المتابعين على X وصل إلى مليون.

لمواجهة هذه التقلبات، أكد فريق “Hamster Kombat” خططه المستقبلية لتطوير اللعبة، بما يشمل نظام دفع جديد وإطلاق ألعاب إضافية ودمج الأصول غير القابلة للاستبدال (NFT) داخل اللعبة، في محاولة لاستعادة اهتمام المستخدمين.

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