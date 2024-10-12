ما السبب وراء ارتفاع سعر البيتكوين إلى 63000 دولار اليوم؟ ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 63,000 دولار اليوم، مسجلا أعلى مستوى يومي له عند 63,400 دولار، قبل أن يستقر عند حوالي 63000 دولار. هذا الارتفاع بنسبة 3% خلال 24 ساعة الماضية يعكس أداء قوي مقارنة ببقية العملات الرقمية البديلة والتي شهدت مكاسب وارتفاعات طفيفة. أسباب ارتفاع البيتكوين: تأجيل سداد Mt. Gox: أعلن القائمون على إعادة تأهيل Mt. Gox عن تأجيل موعد السداد من 31 أكتوبر 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، مما يخفف من الضغوط البيعية المحتملة على البيتكوين، إذ لن يتم طرح كميات كبيرة للبيع في السوق قريبا. حزمة التحفيز المالي في الصين: كشفت الصين عن حزمة تحفيز مالي لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز أسواق العقارات والبنوك الحكومية، مما ساهم في تحسين معنويات الأسواق، هذا الإعلان كان متوقع وقد دفع السوق إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية. ساهم هذان العاملان في دعم البيتكوين وتعزيز قيمته السوقية خلال اليومين الماضيين. اقرأ أيضا: ارتداد سعر البيتكوين من تحت مستوى 60 ألف دولار لمستويات 62 ألف دولار وعملة UNI تخطف الأضواء بنك البحرين الوطني يطلق منتج مرتبط بالبيتكوين: التفاصيل



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