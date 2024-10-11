بنك البحرين الوطني يطلق منتج مرتبط بالبيتكوين: التفاصيل

أطلق بنك البحرين الوطني أول منتج استثماري مهيكل مرتبط بالبيتكوين في منطقة الخليج بالتعاون مع شركة الكريبتو “ARP Digital”.

هذا المنتج متاح حصريا للمستثمرين المعتمدين، حيث يوفر تعرض محدود لارتفاع سعر البيتكوين مع حماية كاملة من الانخفاضات المحتملة.

مميزات المنتج:

يوفر المنتج للمستثمرين فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار البيتكوين، ولكنه يضع حدا معينا للعوائد الممكنة.

في المقابل، يدعي أنه يمنح حماية بنسبة 100٪ من المخاطر المرتبطة بانخفاض الأسعار، باستخدام استراتيجية التحوط المعروفة باسم “الطوق”، والتي تشمل شراء خيارات البيع وبيع خيارات الشراء لتعويض التكاليف.

أعرب “هشام الكردي”، الرئيس التنفيذي للأسواق وحلول العملاء في بنك البحرين الوطني، عن فخره بإطلاق هذا المنتج، مشيرا إلى أنه يمثل مزيج بين التعرض للأصول الرقمية والحماية الأمنية لرأس المال، ويأتي في إطار التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات وتنويع المحافظ الاستثمارية.

يُعد بنك البحرين الوطني من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، حيث تمتلكه بنسبة 55٪ هيئات حكومية مثل صندوق الثروة السيادي “ممتلكات” والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أما شركة “ARP Digital” فقد تأسست على يد خبير سابق في بنك “Goldman Sachs”.

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