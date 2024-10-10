في خطوة توسعية: شركة الريبل تقدم خدمة تخزين العملات المشفرة للبنوك

أعلنت شركة الريبل عن توسيع خدماتها في مجال حفظ العملات المشفرة، مستهدفة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

تهدف الريبل، من خلال خدمتها الجديدة تحت علامة “Ripple Custody”، إلى تمكين المؤسسات المالية من تخزين الأصول الرقمية نيابة عن عملائها.

تشمل هذه الخدمة ميزات متقدمة مثل إعدادات تشغيلية وتكامل مع XRP Ledger ومراقبة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

تُعد هذه الخطوة توسع استراتيجي لشركة الريبل، تتجاوز من خلالها نطاق تسوية المدفوعات المعتاد، حيث ستتنافس مع شركات بارزة مثل كوين بيس و”Gemini” و”Fireblocks”.

كما أنها تمثل أول جهد لتوحيد حلول الحفظ تحت علامة “Ripple Custody” التجارية.

في إطار توسعها الدولي، أعلنت الريبل مؤخرا عن إطلاق “Ripple Payments” في البرازيل، حيث أصبحت منصة تداول العملات الرقمية “Mercado Bitcoin” أول عميل يعتمد هذه الخدمة في أمريكا اللاتينية.

إضافة إلى ذلك، حصلت شركة الريبل على موافقة مبدئية من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لتوسيع عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، ما يجعلها أول مزود لخدمات الدفع بتقنية البلوكشين يحصل على ترخيص DFSA.

تمتلك الريبل حاليا أكثر من 55 ترخيص عالمي، بما في ذلك من هيئة النقد في سنغافورة (MAS) ودائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) والبنك المركزي الأيرلندي (CBI).

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