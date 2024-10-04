لماذا استأنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضيتها ضد الريبل؟

المتابع لأخبار العملات الرقمية المشفرة يعلم أن شركة “Bitwise” تقدمت بطلب اعتماد صندوق ETF عملة الريبل لدى هيئة SEC.

تزامنا مع ذلك وكردة فعل غير متوقعة أعلنت هيئة SEC عن استئناف قضيتها ضد شركة الريبل.

هذا ولم تكشف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد عن سبب استئنافها في قضية الريبل، ولم تقدم النموذج C إلى الدائرة الثانية، وهو نموذج يوضح القضية المراد استئنافها.

حتى الآن، من غير الواضح إذا كانت الهيئة ستستهدف الحكم الموجز الصادر في يوليو 2023، والذي اعتبر فيه القاضي أن مبيعات XRP الثانوية لا تمثل أوراق مالية.

في 2 أكتوبر، قدمت هيئة الأوراق المالية استئنافها، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر العملة المشفرة XRP.

وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، هذا الاستئناف بأنه مثير للغضب، متهما الوكالة بالفساد.

من جانبه، أشار كبير المحامين في شركة الريبل، إلى أن الشركة قد تنظر في استئناف متبادل، لكن القرار لم يُتخذ بعد.

حاليا أمام شركة الريبل أسبوعان لتقديم الاستئناف المتبادل المحتمل.

وفقا للخبير القانوني “فريد ريسبولي”، من المتوقع تقديم ملخص هيئة الأوراق المالية بحلول أوائل ديسمبر 2024، مع احتمال عقد المرافعات الشفوية في أواخر عام 2025، وإصدار الحكم النهائي في أبريل 2026.

في غضون ذلك، يواصل سعر العملة الرقمية XRP تراجعه، حيث شهد انخفاض بنسبة 0.9% في 24 ساعة الماضية، بعد تراجع أكبر في وقت سابق من الأسبوع عقب استئناف الهيئة.

اقرأ أيضا:

تحليل متعمق لتصفية البيتكوين: الاتجاهات الحالية

أبرز القواعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار

