ما مدى صحة شائعات توزيع FTX المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي في مجتمع العملات المشفرة تشير إلى أن شركة FTX المتعثرة ستبدأ في توزيع ما يصل إلى 11 مليار دولار لدائنيها في الأول من أكتوبر.

نشر المستخدم “MartyParty” على حسابه الذي يتابعه 116,000 شخص نصيحة ببيع عملات ETH وADA وDOT قبل التوزيعات المزعومة لهذا الأسبوع، بينما شجع على الاستثمار في SOL وSUI.

في الوقت نفسه، أبلغ المحلل “Dan Held” متابعيه البالغ عددهم 720,000 بأن التوزيعات بقيمة 16 مليار دولار من FTX ستبدأ غدا، لكنه أضاف أن المتداولين سيعودون إلى الشراء بعد ذلك.

كما ساهم “Crypto Rover” في نشر الشائعات (FUD) بين متابعيه البالغ عددهم 840,000 بتصريح خاطئ يفيد بأن توزيعات FTX ستبدأ خلال هذا الأسبوع.

الحقيقة:

على الرغم من انتشار هذه الشائعات، لا يوجد ما يدعو للقلق من عمليات البيع الواسعة بسبب الخوف.

فبحسب الوثائق الرسمية، من المقرر أن يعقد الفريق القانوني لـFTX جلسة استماع في المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر لإتمام خطة السداد، مما يعني أن أي توزيعات لن تبدأ هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا تمت الموافقة على الخطة المعدلة، فمن المتوقع أن تبدأ التوزيعات الصغيرة (أقل من 50,000 دولار) بحلول نهاية عام 2024.

أما المطالبات الأكبر، فقد لا تشهد أي توزيعات قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2025.

في 29 سبتمبر، صرح “سونيل كافوري” الناشط في حقوق دائني FTX، أن الحسابات الكبيرة على منصات التواصل تنشر معلومات مضللة، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف المطالبات، بقيمة حوالي 5.5 مليار دولار، قد لا يتم استثمارها مرة أخرى في العملات المشفرة.

كما سبق أن عارض الدائنون بقيادة “كافوري” في يونيو عمليات السداد نقدا بدلا من الأصول العينية لتجنب الضرائب المفروضة على النقد.

من جهته، نفى “ران نوينر” صحفي قناة CNBC، هذه الشائعات أيضا، مشيرا إلى أن التوزيعات لن تبدأ إلا بعد مرور 60 يوم من سريان الخطة.

على الرغم من أن المخاوف التي أثارتها الشائعات التي لا أساس لها، إلا أن سوق العملات المشفرة شهد انخفاض خلال تداولات صباح يوم الاثنين في آسيا.

حيث تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 2.7%، وسجلت عملة البيتكوين انخفاض إلى مستوى 64,500 دولار بعد أن تجاوزت 66,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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