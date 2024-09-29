استيقاظ حوت بيتكوين بعد 10 سنوات من الخمول

أظهرت بيانات على بلوكشين البيتكوين أن محفظة بيتكوين ظلت خاملة لأكثر من 10 سنوات عادت إلى النشاط مؤخرا.

وفقا لتقرير Whale Alert، فقد تم تنشيط عنوان يحتوي على 150 بيتكوين، بقيمة تزيد على 9.8 مليون دولار، بعد 10.5 سنوات من السكون.

يأتي هذا الحدث كجزء من اتجاه متزايد لعودة المحافظ القديمة إلى النشاط، مما أثار اهتمام مجتمع العملات المشفرة.

غالبا ما ترتبط هذه المحافظ بالمتبنين الأوائل أو المعدنين الذين حصلوا على البيتكوين في فترات كان فيها سعر العملة منخفض جدا مقارنة بقيمتها الحالية.

رغم أن هوية مالك المحفظة لا تزال مجهولة، فإن استيقاظ مثل هذه المحافظ يثير تساؤلات حول نوايا أصحابها.

يتكهن البعض بإمكانية بيع العملات الرقمية أو نقلها إلى أماكن أكثر أمانا استجابة للتغيرات في السوق.

تُظهر هذه العودة المكاسب الكبيرة التي حققها حاملو البيتكوين الأوائل، حيث تحولت استثمارات صغيرة إلى ثروات هائلة.

مع استمرار عودة المحافظ القديمة إلى النشاط، ستظل تحركاتها تحت الرقابة الدقيقة من قبل مجتمع الكريبتو.

في وقت كتابة هذا المقال، شهد سعر البيتكوين استقرار فوق مستوى 65 ألف دولار.

في شهر سبتمبر، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 11.31٪، متجاوزا الاتجاهات التاريخية السلبية للشهر، وذلك بفضل موجة عالمية من تخفيضات أسعار الفائدة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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