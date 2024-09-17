مركز قطر المالي يطلق مختبر للأصول الرقمية: التفاصيل هنا

أطلق مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، مختبر الأصول الرقمية بمشاركة 24 مشارك اجتازوا عملية اختيار دقيقة.

سيتاح لهؤلاء المشاركين الاستفادة من نظام دعم شامل لتطوير واختبار وتسويق حلولهم وخدماتهم الرقمية.

سيعمل المشاركون على تطوير حلول مبتكرة مخصصة لتلبية احتياجات متنوعة عبر مختلف الصناعات.

من خلال توظيف تقنية البلوكشين، يهدف هؤلاء المبتكرون إلى مواجهة تحديات الصناعة وتعزيز التحول الرقمي في مجالاتهم.

من بين الشركات المشاركة في هذه المبادرة “ALT Realtech” و”Bladelabs” و”Polygon” و”Partior”.

لزيادة كفاءة مختبر الأصول الرقمية، دخل مركز قطر للمال في شراكات مع منظمات دولية مرموقة مثل:

Google Cloud وMasraf Al Rayan وThe Hashgraph Association وR3.

ستقدم هذه الشراكات خبرات متخصصة للمشاركين، إلى جانب رؤى قيمة في المجال.

ويمكن العثور على القائمة الكاملة للشركاء والمشاركين على موقع مركز قطر للمال.

يدعم المختبر أصحاب المصلحة في استكشاف وتطبيق حالات استخدام متنوعة، بما في ذلك التمويل التجاري، ورمزية الأصول الحقيقية RWA، ورمزية ائتمان الكربون…

سيتم تنفيذ هذه العمليات وفقا لإطار الأصول الرقمية الذي أطلقه مركز قطر للمال حديثا، والذي يهدف إلى بناء نظام بيئي آمن وشفاف للأصول الرقمية وعمليات الرمزية والبنية التحتية للتكنولوجيا.

علق “يوسف محمد الجيدة”، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذه المبادرة قائلا:

يسعدني أن مختبر الأصول الرقمية قد انطلق رسميا، بمشاركة 24 مشارك يعملون على تقنيات بتطبيقات متعددة. إن جهودهم وخبراتهم ستكون محورية في تطوير حلول الأصول الرقمية عبر مختلف الصناعات. نحن نهدف من خلال المختبر إلى دعم هدفنا بإنشاء قطاع مالي مرن وآمن، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد في مجال الابتكار. تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية لمركز قطر للمال في أكتوبر 2023، بهدف تسريع تطوير النظام البيئي الرقمي في قطر، وتوفير منصة لتحويل الأفكار الرقمية الواعدة إلى تقنيات متقدمة قابلة للتطبيق في مختلف المجالات.

عن مركز قطر للمال:

مركز قطر للمال هو مركز تجاري ومالي داخلي يقع في الدوحة، يوفر المركز بيئة مثالية للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال في قطر والمنطقة.

يتميز المركز ببيئة قانونية وتنظيمية وتجارية خاصة، تتيح للشركات الأجنبية ملكية تصل إلى 100% وإعادة تحويل 100% من الأرباح، مع فرض ضريبة تنافسية بنسبة 10% على الأرباح المحلية.

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